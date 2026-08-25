İngiltere'den Ukrayna'ya Storm Shadow hamlesi! Kremlin'den Londra'ya sert tepki

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Ukrayna'nın uzun menzilli füze üretim kapasitesini geliştirmesine destek vereceklerini açıkladı. İngiliz hükümetine göre savunma şirketi MBDA'nın, Storm Shadow'ın Fransız versiyonu SCALP füzesindeki İngiliz bileşenlerine ilişkin gizli teknik bilgileri Ukrayna ile paylaşmasına izin verildi. Kremlin ise Londra'yı barış sürecini baltalamakla suçladı. A Haber Muhabiri Agşin Kişiyev, Moskova'dan gelişmeleri aktardı.