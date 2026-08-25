Bursa'da kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu! 3'ü yabancı uyruklu 5 kişi yaralandı

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Giriş Tarihi:
25 Ağustos 2026 08:50
Son Güncelleme:
25 Ağustos 2026 09:20
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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