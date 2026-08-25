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Bursa'da kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu! 3'ü yabancı uyruklu 5 kişi yaralandı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Bursa'da kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu! 3'ü yabancı uyruklu 5 kişi yaralandı

Bursa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Kazada 3'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

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