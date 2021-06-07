07 Haziran 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları MSB görüntüleri paylaştı! "2 adet patlayıcı bulundu ve imha edildi"

MSB görüntüleri paylaştı! "2 adet patlayıcı bulundu ve imha edildi"

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.06.2021 19:33
Güncelleme:07.06.2021 19:36
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesindeki Tel Hamut'ta bir araca tuzaklanmış iki bombanın imha edildiğini bildirdi. Bakanlık paylaşımında ayrıca, bombanın imha edilmesine dair görüntülere de yer verildi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesindeki Tel Hamut'ta görevli Sualtı Savunma (SAS) Timimiz, boş bir arazide şüpheli araç tespit etti. Yapılan incelemede araç içine tuzaklanmış halde iki adet patlayıcı bulundu. SAS Timimiz aracı kontrollü şekilde imha etti." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, bombanın imha edilmesine dair görüntülere de yer verildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

MSB görüntüleri paylaştı! 2 adet patlayıcı bulundu ve imha edildi
MSB görüntüleri paylaştı! "2 adet patlayıcı bulundu ve imha edildi"
Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar
Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar
Böyle düşünüyorsa TBMM'de ne işi var?
"Böyle düşünüyorsa TBMM'de ne işi var?"
Ömer Çelik’ten doğal gaz açıklaması
Ömer Çelik’ten doğal gaz açıklaması
Marmara'ya müjde! Müsilaj sorunu...
Marmara'ya müjde! "Müsilaj sorunu..."
HDP'ye yeniden kapatma davası kararı!
HDP'ye yeniden kapatma davası kararı!
ABD dünyayı Echelon ile gözetliyor
ABD dünyayı Echelon ile gözetliyor
İşte AK Parti’nin Türkiye’ye ‘Çağ Atlatan’ projeleri
İşte AK Parti’nin Türkiye’ye ‘Çağ Atlatan’ projeleri
Müsilaj test sonuçları ilk kez A Haber'de! Prof. Dr. Neslihan Özderice'den flaş uyarı
Müsilaj test sonuçları ilk kez A Haber'de! Prof. Dr. Neslihan Özderice'den flaş uyarı
İşte Çanakkale Boğazı’ndaki müsilaj istilası!
İşte Çanakkale Boğazı’ndaki müsilaj istilası!
Komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandı
Komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandı
İmamoğlu'na sert tepki: Hesabını milletimiz sorar
İmamoğlu'na sert tepki: Hesabını milletimiz sorar
Daha Fazla Video Göster