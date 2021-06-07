MSB görüntüleri paylaştı! "2 adet patlayıcı bulundu ve imha edildi"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesindeki Tel Hamut'ta bir araca tuzaklanmış iki bombanın imha edildiğini bildirdi. Bakanlık paylaşımında ayrıca, bombanın imha edilmesine dair görüntülere de yer verildi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesindeki Tel Hamut'ta görevli Sualtı Savunma (SAS) Timimiz, boş bir arazide şüpheli araç tespit etti. Yapılan incelemede araç içine tuzaklanmış halde iki adet patlayıcı bulundu. SAS Timimiz aracı kontrollü şekilde imha etti." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, bombanın imha edilmesine dair görüntülere de yer verildi.