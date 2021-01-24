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MSB F-16'nın gece uçuşunda görüntülediği dolunay videosunu paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bir F-16'nın gece uçuşu sırasında Sniper Pod'a yansıyan dolunay görüntüsünü paylaştı. Dolunay ile F-16 uçağının aynı karede birleştiği paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.
MSB'nin sosyal medya hesabından paylaşılan Türk Hava Kuvvetleri pilotlarının eğitim videosunda, Tuz Gölü civarındaki gece uçuşunda F-16 uçağında bulunan Sniper Pod'a yansıyan dolunay görüntüsüne yer verildi.
Dolunay ile F-16 uçağının aynı karede birleştiği paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.