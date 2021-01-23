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İşte JOPER'in rehine kurtarma tatbikatı görüntüleri! Büyük beğeni topladı

Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı, Özel Operasyon Taburlarının (JOPER) rehine kurtarma tatbikatına ait görüntüleri paylaştı. Paylaşılan operasyon görüntüsü, kısa süre içinde sosyal medyada beğeni topladı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.01.2021 Güncelleme Tarihi: 23.01.2021
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Jandarma Genel Komutanlığın sosyal medya hesabından "Gel Gel Gel JOPER'e Gel" vurgusuyla paylaşılan görüntüde, "İzleyeceğiniz görüntüler JOPER Rehine Kurtarma Operasyon Tatbikatı esnasında çekilmiş olup, herhangi bir oyun tanıtımına ait değildir." ifadelerine yer verildi.

"Terör örgütü üyeleri ve yandaşları için rahatsız edici görüntüler içerir" mesajıyla başlayan görüntüde, metruk bir binada gerçekleştirilen tatbikat öncesinde çevre güvenliği alan JOPER ekipleri, binanın giriş kapısını kontrollü bir şekilde patlatarak içeriye girdi.

Bina içinde rehinenin tutulduğu alana eğitimli köpeklerle birlikte giren ekipler, rehin alan kişiyi etkisiz hale getirdi.

Ekipler, kurtardıkları rehineyi güvenli bölgede yer alan araca bindirdi.

Paylaşılan operasyon görüntüsü, kısa süre içinde sosyal medyada beğeni topladı.

İşte JOPERin rehine kurtarma tatbikatı görüntüleri! Büyük beğeni topladı İŞTE JOPER'İN REHİNE KURTARMA TATBİKATI GÖRÜNTÜLERİ! BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

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