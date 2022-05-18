18 Mayıs 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları MSB duyurdu: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 120 metrelik mağara tespit edildi

MSB duyurdu: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 120 metrelik mağara tespit edildi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.05.2022 18:06
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Mehmetçik, Irak’ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlere ait 120 metre uzunluğunda, 1 metre genişliğinde ve 7 odası bulunan bir mağara tespit etti. Mağarada teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

TSK'nın gözbebeği Mehmetçik, PKK'lı teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya ve "girilemez" denilen yerlere girmeye devam ediyor.

120 METRE UZUNLUĞUNDA MAĞARA TESPİT EDİLDİ

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen yaklaşık 120 metre uzunluğunda, 1 metre genişliğinde ve 7 odası bulunan bir mağarada teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.


Ele geçirilen silah ve mühimmatlar şöyle:

- 1 adet AT- 4 tanksavar silahı,

-1 adet Law silahı,

-1 adet 12.7 mm Doçka makineli tüfek,

-1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği,

-2 adet RPG-7 roketatar,

-1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği,

-2 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek,

-1 adet 40mm bombaatar,

-5 adet AK-47 piyade tüfeği,

-136 adet el bombası,

-68 adet bombaatar mühimmatı,

-65 adet RPG-7 sevk fişeği,

-66 adet RPG-7 anti tank mühimmatı,

-26000 adet Doçka makineli tüfek mühimmatı,

-21000 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı,

-21 adet Zagros keskin nişancı tüfeği mühimmatı,

-1000 adet M-16 piyade tüfeği mühimmatı,

-5 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü,

-1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği şarjörü,

-4 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü,

-44 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü,

-2 adet uzaktan komutalı EYP,

-1 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek yedek namlusu,

-1 adet 12.7mm Doçka makineli tüfek sehpası,

-1 adet RPG-7 dürbünü,

-13 adet sis bombası (el tipi),

-7 adet oksijen tüpü,

-3 adet jeneratör,

-4 adet termal şemsiye,

-7 adet gaz maskesi.

120 metrelik mağara tespit edildi
120 metrelik mağara tespit edildi
Kırmızı altında hasat zamanı!
Kırmızı altında hasat zamanı!
Karpuzda pancar hilesi!
Karpuzda pancar hilesi!
Eylemi planlayan 2 terörist yakalandı!
Eylemi planlayan 2 terörist yakalandı!
Fransız mahkemesinden Lafarge kararı!
Fransız mahkemesinden Lafarge kararı!
NATO’ya üyelik süreci nasıl işliyor?
NATO'ya üyelik süreci nasıl işliyor?
NTV spikeri Özlem’e son veda
NTV spikeri Özlem'e son veda
Pitbull silah sayıldı! Sahibine hapis cezası
Pitbull silah sayıldı! Sahibine hapis cezası
14 milyon çağrıya cevap
14 milyon çağrıya cevap
Flaş Atatürk Havalimanı açıklaması!
Flaş Atatürk Havalimanı açıklaması!
Kılıçdaroğlu’na SADAT tepkisi!
Kılıçdaroğlu’na SADAT tepkisi!
İBB’den İSPARK’a zam teklifi!
İBB’den İSPARK’a zam teklifi!
Daha Fazla Video Göster