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MSB duyurdu: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 120 metrelik mağara tespit edildi
TSK'nın gözbebeği Mehmetçik, PKK'lı teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya ve "girilemez" denilen yerlere girmeye devam ediyor.
120 METRE UZUNLUĞUNDA MAĞARA TESPİT EDİLDİ
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen yaklaşık 120 metre uzunluğunda, 1 metre genişliğinde ve 7 odası bulunan bir mağarada teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Ele geçirilen silah ve mühimmatlar şöyle:
- 1 adet AT- 4 tanksavar silahı,
-1 adet Law silahı,
-1 adet 12.7 mm Doçka makineli tüfek,
-1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği,
-2 adet RPG-7 roketatar,
-1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği,
-2 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek,
-1 adet 40mm bombaatar,
-5 adet AK-47 piyade tüfeği,
-136 adet el bombası,
-68 adet bombaatar mühimmatı,
-65 adet RPG-7 sevk fişeği,
-66 adet RPG-7 anti tank mühimmatı,
-26000 adet Doçka makineli tüfek mühimmatı,
-21000 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı,
-21 adet Zagros keskin nişancı tüfeği mühimmatı,
-1000 adet M-16 piyade tüfeği mühimmatı,
-5 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü,
-1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği şarjörü,
-4 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü,
-44 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü,
-2 adet uzaktan komutalı EYP,
-1 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek yedek namlusu,
-1 adet 12.7mm Doçka makineli tüfek sehpası,
-1 adet RPG-7 dürbünü,
-13 adet sis bombası (el tipi),
-7 adet oksijen tüpü,
-3 adet jeneratör,
-4 adet termal şemsiye,
-7 adet gaz maskesi.