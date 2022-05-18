MSB duyurdu: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 120 metrelik mağara tespit edildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Mehmetçik, Irak’ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlere ait 120 metre uzunluğunda, 1 metre genişliğinde ve 7 odası bulunan bir mağara tespit etti. Mağarada teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

TSK'nın gözbebeği Mehmetçik, PKK'lı teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya ve "girilemez" denilen yerlere girmeye devam ediyor.

120 METRE UZUNLUĞUNDA MAĞARA TESPİT EDİLDİ

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen yaklaşık 120 metre uzunluğunda, 1 metre genişliğinde ve 7 odası bulunan bir mağarada teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.



Ele geçirilen silah ve mühimmatlar şöyle:

- 1 adet AT- 4 tanksavar silahı,

-1 adet Law silahı,

-1 adet 12.7 mm Doçka makineli tüfek,

-1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği,

-2 adet RPG-7 roketatar,

-1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği,

-2 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek,

-1 adet 40mm bombaatar,

-5 adet AK-47 piyade tüfeği,

-136 adet el bombası,

-68 adet bombaatar mühimmatı,

-65 adet RPG-7 sevk fişeği,

-66 adet RPG-7 anti tank mühimmatı,

-26000 adet Doçka makineli tüfek mühimmatı,

-21000 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı,

-21 adet Zagros keskin nişancı tüfeği mühimmatı,

-1000 adet M-16 piyade tüfeği mühimmatı,

-5 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü,

-1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği şarjörü,

-4 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü,

-44 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü,

-2 adet uzaktan komutalı EYP,

-1 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek yedek namlusu,

-1 adet 12.7mm Doçka makineli tüfek sehpası,

-1 adet RPG-7 dürbünü,

-13 adet sis bombası (el tipi),

-7 adet oksijen tüpü,

-3 adet jeneratör,

-4 adet termal şemsiye,

-7 adet gaz maskesi.