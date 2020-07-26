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MSB: Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK-YPG’li etkisiz hale getirdi

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Giriş: 26.07.2020 13:00
Güncelleme:26.07.2020 13:00
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Bakanlık terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı. Sabah saatlerinde MSB, PKK/YPG'li teröristlerce Barış Pınarı bölgesinde, el yapımı patlayıcı ile (EYP) pazar yerindeki sivillere yönelik düzenlenen saldırıda 5 kişinin öldüğünü, 12 kişinin de yaralandı duyurmuştu.

Milli Savunma Bakanlığı, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." bilgisini paylaştı.

RASULAYN'DA PAZAR YERİNE SALDIRI: 5 ÖLÜ, 12 YARALI

Sabah saatlerinde MSB, PKK/YPG'li teröristlerce Barış Pınarı bölgesinde, el yapımı patlayıcı ile (EYP) pazar yerindeki sivillere yönelik düzenlenen saldırıda 5 kişinin öldüğünü, 12 kişinin de yaralandı duyurmuştu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin, Barış Pınarı Bölgesi'nde huzur ve güven ortamına kastetmek için masum sivilleri hedef aldığına işaret edilerek, "İnsanlık düşmanı teröristler Rasulayn merkezdeki bir pazar yerinde tuzakladıkları EYP'yi patlatarak 5 masum sivili katletti, 12 sivili de yaraladı." ifadesi kullanıldı.

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