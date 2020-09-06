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MSB Akdeniz Fırtınası tatbikatından ilk görüntüleri yayınladı! İşte Rumları titreten o görüntüler

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Giriş: 06.09.2020 17:26
Güncelleme:06.09.2020 17:29
Türkiye ile KKTC Silahlı Kuvvetleri arasında gerçekleştirilen 'Akdeniz Fırtınası' tatbikatını bugün başlattı. Dört gün sürecek tatbikattan ilk görüntüler Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından paylaşıldı. MSB görüntüleri, "Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin katılımıyla her yıl planlı olarak icra edilen ve 10 Eylül’e kadar sürecek olan Şehit Yüzbaşı Cengiz TOPEL Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı başarıyla devam ediyor." notu ile paylaştı. İşte düşmana korku dosta güven veren ve izleyenlerin nefesleri kesen o anlar...

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 6-10 Eylül tarihleri arasında 'Akdeniz Fırtınası' tatbikatını gerçekleştirecek. Tatbikat bu sabah başlarken, ilk görüntüler de geldi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan tatbikat görüntüleri nefesleri kesti.

MSB'DEN 'AKDENİZ FIRTINASI' PAYLAŞIMI

Milli Savunma Bakanlığı nefes kesen tatbikata ilişkin Twitter'dan bir paylaşımda bulundu. Tatbikat görüntülerinin yer aldığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin katılımıyla her yıl planlı olarak icra edilen ve 10 Eylül'e kadar sürecek olan Şehit Yüzbaşı Cengiz TOPEL Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı başarıyla devam ediyor.

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