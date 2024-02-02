02 Şubat 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları MOSSAD'ın casusluk çetesi çökertildi! Tüm detaylar A Haber'de

MOSSAD'ın casusluk çetesi çökertildi! Tüm detaylar A Haber'de

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.02.2024 11:19
Edindikleri bilgileri özel dedektifler aracılığıyla İsrail istihbarat servisi MOSSAD'a sattıkları belirlenen 7 şüpheli, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğünün ortak operasyonuyla gözaltına alındı. A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Taksiciyi öldüren zanlı...
Taksiciyi öldüren zanlı...
MOSSAD’ın casusluk çetesi çökertildi
MOSSAD'ın casusluk çetesi çökertildi
4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Enver Aysever Ankara’da gözaltına alındı
Enver Aysever Ankara'da gözaltına alındı
ABD’den iadesi sağlanan eserler
ABD’den iadesi sağlanan eserler
Bölgede yaşadıklarını anlatırken...
Bölgede yaşadıklarını anlatırken...
6 Şubat depremlerinin 1. yılı!
6 Şubat depremlerinin 1. yılı!
Ramazan Hoca cinayetinde yeni detaylar
Ramazan Hoca cinayetinde yeni detaylar
MİT ve Emniyet’ten MOSSAD’a operasyon
MİT ve Emniyet'ten MOSSAD'a operasyon
Kılıçdaroğlu Özel’i yalanladı
Kılıçdaroğlu Özel'i yalanladı
Alper Gazeravcı ne zaman dönecek?
Alper Gazeravcı ne zaman dönecek?
Filistinlileri canlı kalkan yaptı!
Filistinlileri canlı kalkan yaptı!
Daha Fazla Video Göster