27 Ekim 2024, Pazar
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MOSSAD karargahı yakınında saldırı! Tel Aviv'de kamyon otobüs durağına girdi
İsrail Tel Aviv'de bir kamyon MOSSAD karargahının yakınlarında bulunan durakta bekleyen İsrail askerlerinin arasına daldı. Yapılan saldırıda 10'u ağır 40 kişinin yaralandığı belirtildi. Anadolu Ajansı muhabiri Enes Canlı, A Haber canlı yayınında detayları aktardı.