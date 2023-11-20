20 Kasım 2023, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
MOSSAD efsanesini yıkan isim: Ebu Ubeyde
7 Ekim'de katil İsrail'e karşı Aksa Tufanı'nı başlatan Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ilgili çok az şey biliniyor. Özellikle sözcü Ebu Ubeyde göstermediği yüzü, açıklamadığı ismi ve hayatı ile kamuoyunda büyük merak uyandırıyor. Peki büyüklüğü ve gücüyle anılan İsrail istihbarat teşkilatı MOSSAD, Ebu Ubeyde'yi nasıl bulamadı ve aciz hale düştü. İşte detaylar...