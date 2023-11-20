MOSSAD efsanesini yıkan isim: Ebu Ubeyde

7 Ekim'de katil İsrail'e karşı Aksa Tufanı'nı başlatan Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ilgili çok az şey biliniyor. Özellikle sözcü Ebu Ubeyde göstermediği yüzü, açıklamadığı ismi ve hayatı ile kamuoyunda büyük merak uyandırıyor. Peki büyüklüğü ve gücüyle anılan İsrail istihbarat teşkilatı MOSSAD, Ebu Ubeyde'yi nasıl bulamadı ve aciz hale düştü. İşte detaylar...

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