10 Haziran 2023, Cumartesi
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MKE fabrikasında patlama! Ankara Valisi Vasip Şahin: Patlama kimyasal tepkimeden kaynaklandı
Ankara’da bulunan MKE’nin roket ve patlayıcı fabrikasında sabah saatlerinde bir patlama meydan geldi. Yaşanan olayda 5 işçi şehit oldu. Olay yerinde incelemelerde bulunan Ankara Valisi Vasip Şahin açıklamalarda bulundu. Vali Şahin, “Fabrikada dinamit lokumu hazırlama bölümünde kimyasal tepkimeden kaynaklandığı ilk izlenimlere göre değerlendiren bir patlama meydana geldi. Orada çalışan 5 işçimiz maalesef hayatını kaybetti. Patlama kimyasal tepkimeden kaynaklı meydana geldi. Göçük altındakilere ulaşıldı. Cumhuriyet savcıları detayları inceliyor.” ifadelerini kullandı.