28 Eylül 2021, Salı
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MİT'ten Suriye'de PKK'ya nokta operasyonu! Kırmızı listedeki Engin Karaaslan'ı etkisiz hale getirdi
MİT, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde düzenlediği operasyonla INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan PKK’nın sözde Merkez Komite Üyesi Engin Karaaslan'ı etkisiz hale getirdi. Operasyon ne anlama geliyor? Terörle mücadele nasıl gidiyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına bağlanan Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar değerlendirdi.