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MİT'ten Suriye'de PKK'ya nokta operasyonu! Kırmızı listedeki Engin Karaaslan'ı etkisiz hale getirdi

A Haber
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Giriş: 28.09.2021 11:27
Güncelleme:28.09.2021 11:40
MİT, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde düzenlediği operasyonla INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan PKK’nın sözde Merkez Komite Üyesi Engin Karaaslan'ı etkisiz hale getirdi. Operasyon ne anlama geliyor? Terörle mücadele nasıl gidiyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına bağlanan Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar değerlendirdi.
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