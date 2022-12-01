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MİT’ten Suriye’de DEAŞ operasyonu

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Giriş: 01.12.2022 13:11
Son dakika haberi...MİT'in yerel güvenlik güçleriyle koordineli operasyonu sonucu Suriye'nin kuzeyinde, aralarında Barış Pınarı sözde alan sorumlusunun da olduğu 5 DEAŞ'lı terörist yakalandı.
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MİT’ten Suriye’de DEAŞ operasyonu
MİT’ten Suriye’de DEAŞ operasyonu
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