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MİT’ten Sincar’da nokta operasyon: Saad Ali Bedel etkisiz hale getirildi

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Giriş: 03.03.2023 09:14
Son dakika haberleri… PKK/KCK-YBŞ sözde Sincar Askeri Kanat Sorumlusu ‘Çeko Pir’ kod adlı Saad Ali Bedel, MİT’in Irak Sincar’da gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirildi.
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