MİT'ten siber casusluk ağına operasyon! Tutuklu sayısı 20'ye yükseldi

Milli İstihbarat Teşkilatı, dünya genelinde binlerce insanın kişisel verilerini ele geçiren siber casusluk şebekesine yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam etmektedir. Bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, MİT koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) işbirliği ile gerçekleştirilen yeni bir kritik operasyonla birlikte 9 kişi daha siber casusluk suçlaması ile tutuklanmıştır. Böylece soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı 20’ye ulaşmıştır.

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