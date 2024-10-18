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MİT'ten siber casusluk ağına operasyon! Tutuklu sayısı 20'ye yükseldi

MİT'ten siber casusluk ağına operasyon! Tutuklu sayısı 20'ye yükseldi

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.10.2024 11:38
Milli İstihbarat Teşkilatı, dünya genelinde binlerce insanın kişisel verilerini ele geçiren siber casusluk şebekesine yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam etmektedir. Bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, MİT koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) işbirliği ile gerçekleştirilen yeni bir kritik operasyonla birlikte 9 kişi daha siber casusluk suçlaması ile tutuklanmıştır. Böylece soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı 20’ye ulaşmıştır.
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