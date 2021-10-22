22 Ekim 2021, Cuma
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MİT'ten nokta operasyonu! 170 kilometre derinlikte yapılan ilk operasyonun şifreleri
Suriye'nin kuzeyindeki Kobani'de PKK'lıların içinde bulunduğu bir araç imha edildi. Irak'ın kuzeyinde Gara sahasında tüm kadın teröristlerin sorumluluğunu yürüten 'Şilan Guyi' kod adlı Taybet Bilen, beraberindeki 2 PKK/KCK'lı terörist ile birlikte Kerkük kırsalında MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bu önemli operasyon ne anlama geliyor? MİT’in operasyonu ile ne mesaj veriliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Hava Kuvvetleri Eski İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu değerlendirdi.