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MİT'ten nokta operasyonu! 170 kilometre derinlikte yapılan ilk operasyonun şifreleri

A Haber
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Giriş: 22.10.2021 16:34
Suriye'nin kuzeyindeki Kobani'de PKK'lıların içinde bulunduğu bir araç imha edildi. Irak'ın kuzeyinde Gara sahasında tüm kadın teröristlerin sorumluluğunu yürüten 'Şilan Guyi' kod adlı Taybet Bilen, beraberindeki 2 PKK/KCK'lı terörist ile birlikte Kerkük kırsalında MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bu önemli operasyon ne anlama geliyor? MİT’in operasyonu ile ne mesaj veriliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Hava Kuvvetleri Eski İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu değerlendirdi.
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