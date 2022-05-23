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MİT'ten Musul'da nokta operasyon!

A Haber
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Giriş: 23.05.2022 11:21
Milli İstihbarat Teşkilatı, Musul'da önemli bir operasyona imza attı. PKK/HPG'nin sözde sorumlusu terörist Mehmet Erdoğan öldürüldü.  Eren Abluka-5 operasyonunda ise Mehmet Doğal etkisiz hale getirildi. 1 Ocak'tan itibaren teslim olan terörist sayısı 33'e yükseldi. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
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