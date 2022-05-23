MİT’ten Musul’da nokta operasyon!

Milli İstihbarat Teşkilatı, Musul'da önemli bir operasyona imza attı. PKK/HPG'nin sözde sorumlusu terörist Mehmet Erdoğan öldürüldü. Eren Abluka-5 operasyonunda ise Mehmet Doğal etkisiz hale getirildi. 1 Ocak'tan itibaren teslim olan terörist sayısı 33'e yükseldi. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN