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MİT'ten MOSSAD ajanlarına operasyon! Özel dedektifler İsrail ajanı çıktı

A Haber
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Giriş: 14.12.2022 13:38
MİT ve İstanbul Emniyeti, "Askeri ve siyasi casusluk operasyonu" düzenledi. İsrail adına ajanlık faaliyeti yürüten 44 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonun ayrıntılarını A Haber muhabiri Esra Keskin aktardı.
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