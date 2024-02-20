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MİT'ten Fransız casuslara operasyon

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.02.2024 12:28
MİT, İsrail, İran ve Rusya gizli servislerine yaptığı casusluk operasyonlarından sonra Fransız dış istihbarat servisi DGSE casuslarına da operasyon yaptı. Suriye uyruklu Ahmet Katie'nin başında bulunduğu 3 kişilik casusluk şebekesinin, yurt dışına çıkmaya çalışan mültecilere sözde işkence yapıldığına yönelik ülkemizi uluslararası düzeyde suçlayıcı sahte bilgi ve belgeleri Fransız istihbaratıyla paylaştığı saptandı. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek A Haber canlı yayınında detayları anlattı.
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