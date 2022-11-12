14 Kasım 2022, Pazartesi
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MİT'ten FETÖ operasyonu! Firari Uğur Demirok yakalanarak Türkiye'ye getirildi
Hakkında “Silahlı Terör Örgütü Kurma ve Yönetme” suçundan yakalama kararı bulunan FETÖ/PDY mensubu Uğur DEMİROK, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu yakalanarak Türkiye’ye getirildi.