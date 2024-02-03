MİT’ten DEAŞ’a operasyon! Santa Maria Kilisesi saldırısıyla bağlantılı 17 şüpheli yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) koordinesinde İstanbul merkezli gerçekleştirilen operasyonda, Santa Maria İtalyan Kilisesi’ne yapılan silahlı saldırıyla ilgili DEAŞ terör örgütü mensubu 17 kişi yakalandı.