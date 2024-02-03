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MİT’ten DEAŞ’a operasyon! Santa Maria Kilisesi saldırısıyla bağlantılı 17 şüpheli yakalandı

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Giriş: 03.02.2024 13:14
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) koordinesinde İstanbul merkezli gerçekleştirilen operasyonda, Santa Maria İtalyan Kilisesi’ne yapılan silahlı saldırıyla ilgili DEAŞ terör örgütü mensubu 17 kişi yakalandı.
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