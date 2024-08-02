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MİT’in tarihi takas operasyonu! 3 ülke yardım istedi Başkan Erdoğan talimat verdi

MİT’in tarihi takas operasyonu! 3 ülke yardım istedi Başkan Erdoğan talimat verdi

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 02.08.2024 15:54
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın tarihi takası ile ilgili yeni bilgiler geldi. 3 ülke Türkiye'den yardım istedi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla MİT operasyonda başat rol üstlendi. Tarafların anlaşmazlıkları istihbarat diplomasisi ile yönetildi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Siyaset Bilimci Doç. Dr. Faik Tanrıkulu değerlendirdi.
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