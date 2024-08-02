MİT’in tarihi takas operasyonu! 3 ülke yardım istedi Başkan Erdoğan talimat verdi

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın tarihi takası ile ilgili yeni bilgiler geldi. 3 ülke Türkiye'den yardım istedi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla MİT operasyonda başat rol üstlendi. Tarafların anlaşmazlıkları istihbarat diplomasisi ile yönetildi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Siyaset Bilimci Doç. Dr. Faik Tanrıkulu değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN