25 Ekim 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları MİT’in MOSSAD operasyonunda yeni perde! Canlı kurye kullanmışlar

MİT’in MOSSAD operasyonunda yeni perde! Canlı kurye kullanmışlar

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.10.2021 10:34
MİT'in MOSSAD'ın casusluk şebekesine yönelik operasyonuyla deşifre olan 15 kişilik şebekeye ilişkin eyni ayrıntılar ortaya çıktı. Tamamı Arap asıllı olan ajanlar, Türkiye'deki İsrail muhalifleriyle ilgili verdikleri bilgiler karşılığında yüzlerce dolar aldı. Kimisi hem bilgi sağlayıp hem casusluk yaptı, kimisi ise casusluk yapanlara verilen paraları ulaştırdı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
MOSSAD operasyonunda yeni perde!
MOSSAD operasyonunda yeni perde!
İhanet trafiği ABD raporunda
İhanet trafiği ABD raporunda
10 büyükelçi ile ilgili karar ne olacak?
10 büyükelçi ile ilgili karar ne olacak?
Kamu bankaları faiz indirdi mi?
Kamu bankaları faiz indirdi mi?
İstanbul’da trafik yoğunluğu ne durumuda?
İstanbul’da trafik yoğunluğu ne durumuda?
Kabine’nin gündeminde neler var?
Kabine'nin gündeminde neler var?
CHP’nin amacı Toplumsal infial mi?
CHP'nin amacı "Toplumsal infial" mi?
Yoğun bakımdakilerin yüzde kaçı aşısız?
Yoğun bakımdakilerin yüzde kaçı aşısız?
MİT’in Mossad operasyonundan çok önemli detaylar!
MİT’in Mossad operasyonundan çok önemli detaylar!
Başkan Erdoğan’dan Eskişehir’de ’’Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda’’ buluşması
Başkan Erdoğan'dan Eskişehir'de ''Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda'' buluşması
Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu açıkladı | 24 Ekim Pazar
Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu açıkladı | 24 Ekim Pazar
Kastamonu’da sel tehlikesi
Kastamonu'da sel tehlikesi
Daha Fazla Video Göster