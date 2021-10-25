MİT’in MOSSAD operasyonunda yeni perde! Canlı kurye kullanmışlar

MİT'in MOSSAD'ın casusluk şebekesine yönelik operasyonuyla deşifre olan 15 kişilik şebekeye ilişkin eyni ayrıntılar ortaya çıktı. Tamamı Arap asıllı olan ajanlar, Türkiye'deki İsrail muhalifleriyle ilgili verdikleri bilgiler karşılığında yüzlerce dolar aldı. Kimisi hem bilgi sağlayıp hem casusluk yaptı, kimisi ise casusluk yapanlara verilen paraları ulaştırdı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.

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