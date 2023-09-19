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MİT'İn Eylül'deki nokta operasyonları

A Haber
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Giriş: 19.09.2023 12:06
MİT'in Suriye ve Irak'ta nokta operasyonlarını Terör ve Güvenlik Uzmanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, A Haber'de değerlendirdi.
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