MİT ve TSK’dan PKK’ya üst düzey darbe! Ali Haydar Kaytan'ın yok edilmesi ne anlama geliyor?

MİT ve TSK, terörle mücadelede en uzun soluklu operasyonlardan birini gerçekleştirdi. Irak'ın kuzeyindeki operasyonla etkisiz hale getirilen teröristler arasında "Fuat" kod adlı Ali Haydar Kaytan da vardı ancak örgüt Kaytan'ın ölümünü gizledi. Defin işlemini yapan PKK'lılar da infaz edildi. Bu operasyon ne anlama geliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Özgür Tör değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN