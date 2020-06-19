MİT ve jandarmadan Erzurum'da terör örgütüne ortak operasyon! Gözaltılar var |Video

Son dakika haberi; Erzurum'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Asker kamerasına yansıyan operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

MİT ve Jandarma Erzurum Karayazı'da terör operasyonu....

Ekipler, PKK'ya eleman kazandıran ve örgüte yardım eden 9 şüpheliyi yakalamak

için 11 adreste arama yaptı.

Ekipler HDP Karayazı ilçe binasında da arama yaptı.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı, yapılan aramada bir silah, mühimmat ve örgütsel doküman

ele geçirildi.

2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar devam ediyor.