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MİT ve jandarmadan Erzurum'da terör örgütüne ortak operasyon! Gözaltılar var |Video

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Giriş: 19.06.2020 16:23
Güncelleme:19.06.2020 16:44
Son dakika haberi; Erzurum'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Asker kamerasına yansıyan operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

MİT ve Jandarma Erzurum Karayazı'da terör operasyonu....

Ekipler, PKK'ya eleman kazandıran ve örgüte yardım eden 9 şüpheliyi yakalamak
için 11 adreste arama yaptı.

Ekipler HDP Karayazı ilçe binasında da arama yaptı.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı, yapılan aramada bir silah, mühimmat ve örgütsel doküman
ele geçirildi.

2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

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