MİT ve Emniyetten sahte pasaport şebekesine ortak operasyon: 9 gözaltı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube ekiplerince düzenlenen ortak operasyon sonucu sahte pasaport şebekesi çökertildi. Şahısların sahte pasaportları 2 bin Euro karşılığında yurt dışına kargo aracılığıyla gönderdikleri öğrenildi.

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