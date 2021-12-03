03 Aralık 2021, Cuma
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MİT paranın izini nasıl sürdü? 16 MOSSAD ajanı için 20 yıl hapis istemi
MİT’in operasyonuyla yakalanıp tutuklanan 16 MOSSAD ajanı hakkında, 'siyasal ve askeri casusluk' suçu kapsamında 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Soruşturmayla ilgili çarpıcı detaylara ulaşıldı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Sabah gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ile Haber Müdürü Nazif Karaman değerlendirdi.