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MİT paranın izini nasıl sürdü? 16 MOSSAD ajanı için 20 yıl hapis istemi

A Haber
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Giriş: 03.12.2021 12:15
MİT’in operasyonuyla yakalanıp tutuklanan 16 MOSSAD ajanı hakkında, 'siyasal ve askeri casusluk' suçu kapsamında 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Soruşturmayla ilgili çarpıcı detaylara ulaşıldı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Sabah gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ile Haber Müdürü Nazif Karaman değerlendirdi.
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