MİT FETÖ'nün şifresini kırdı! Garson kod adlı mahrem sorumluya ait yeni bilgilere ulaşıldı

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 6 yılda şifrelerini kırdığı 'garson' kod adlı mahrem sorumluya ait SD kartlarla ilgili yeni bilgilere ulaşıldı. Kom Başkanlığı'na teslim edilen verilerde yapılan çalışmalarda, bugüne kadar FETÖ'den herhangi bir işlem görmemiş yaklaşık 3 bin kripto emniyet personelinin deşifre edildiği öğrenildi. A Haber Ankara stüdyosundan canlı yayınına katılan Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek operasyonun detaylarını anlattı.

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