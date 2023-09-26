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MİT FETÖ'nün şifresini kırdı! Garson kod adlı mahrem sorumluya ait yeni bilgilere ulaşıldı

A Haber
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Giriş: 26.09.2023 12:48
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 6 yılda şifrelerini kırdığı 'garson' kod adlı mahrem sorumluya ait SD kartlarla ilgili yeni bilgilere ulaşıldı. Kom Başkanlığı'na teslim edilen verilerde yapılan çalışmalarda, bugüne kadar FETÖ'den herhangi bir işlem görmemiş yaklaşık 3 bin kripto emniyet personelinin deşifre edildiği öğrenildi. A Haber Ankara stüdyosundan canlı yayınına katılan Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek operasyonun detaylarını anlattı.
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