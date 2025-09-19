Mısır İsrail’i 46 yıl sonra düşman ilan etti! Bölgede neler oluyor?

İsrail-Körfez hattında neler oluyor? Mısır 46 yıl sonra yine İsrail'i düşman ilan etti. Türkiye ve Mısır 13 yıl sonra ilk kez ortak tatbikat düzenliyor. Öte yandan ABD Başkanı sürpriz bir şekilde İngiltere çıkarması yaptı. Suudi Arabistan, Pakistan'dan nükleer silah mı alacak? Tüm bu gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali değerlendirdi.

