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Mısır ile ilişkilerde yeni dönem! Başkan Erdoğan: Yeniden niye başlamasın?

A Haber
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Giriş: 21.11.2022 14:32
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Kupası için bulunduğu Katar'da Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya geldi. Başkan Erdoğan Sisi ile el sıkıştı. Bu tokalaşma iki ülke arasında 9 yıl sonra en üst düzey görüşme oldu. Ankara - Kahire ilişkilerini A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün değerlendirdi.
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