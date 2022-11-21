Mısır ile ilişkilerde yeni dönem! Başkan Erdoğan: Yeniden niye başlamasın?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Kupası için bulunduğu Katar'da Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya geldi. Başkan Erdoğan Sisi ile el sıkıştı. Bu tokalaşma iki ülke arasında 9 yıl sonra en üst düzey görüşme oldu. Ankara - Kahire ilişkilerini A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN