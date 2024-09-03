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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi yarın Türkiye'de!

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi yarın Türkiye'de!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.09.2024 19:28
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, yarın Türkiye'ye resmî ziyarette bulunacak. Görüşmede Türkiye-Mısır ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, ikili iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik önümüzdeki dönemde atılabilecek müşterek adımlar ele alınacaktır.
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