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Milyonları ilgilendiriyor! 8. Yargı Paketi TBMM gündemine gelecek

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.02.2024 14:24
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde önümüzdeki hafta önemli gündem maddeleri olacak. 8. Yargı Paketi'nin meclis başkanlığına verilmesi bekleniyor. Enerji paketi de Genel Kurul'da görüşülecek.
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Milyonları ilgilendiriyor! TBMM gündemine gelecek
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