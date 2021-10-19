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Milli SİHA'ların fikir babasına veda | İş İnsanı Özdemir Bayraktar ebediyete uğurlandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.10.2021 13:55
Güncelleme:19.10.2021 14:04
Türkiye'de ve dünyada geliştirdiği insansız hava aracı teknolojileriyle tanınan Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'ın babası Özdemir Bayraktar 72 yaşında vefat etti. Yerli ve Milli teknolojide hamlesi için aralıksız çalışan Özdemir Bayraktar'ın cenazesi Hadımköy'deki Baykar fabrikasında çalışma arkadaşlarından helallik alınmasının ardından Fatih Camii'ne getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da vefat eden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar'a rahmet, ailesine ve millete başsağlığı diledi. Haluk Bayraktar, babasının vefat haberini sosyal medya hesabından, "Değerlerinden taviz vermeden adanmış bir ömür yaşadı. Yılmak bilmeyen azmiyle araştırıp üretenlerden oldu. Haksızlıklar karşısında hiç pes etmedi, gücü yettiğince yardım etti. Allah rahmet eylesin." sözleri ile duyurdu. Selçuk Bayraktar ise "Babam, canım, arkadaşım, rehberim, dava yoldaşım Hakk'ın rahmetine yürüdü..." ifadesini kullandı.
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