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18.11.2019

Milli Savunma Bakanlığından Şanlıurfa'daki patlama ile ilgili flaş açıklama

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, 13 Kasım 2019 Çarşamba günü Şanlıurfa'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda meydana gelen patlama ile ilgili bir açıklama yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda 13 Kasım tarihinde meydana gelen patlama hakkında açıklama yaptı.

İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama;

Şanlıurfa'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda 13 Kasım tarihinde meydana gelen patlama ile ilgili görüntülere ve görgü tanıklarının beyanlarına dayanarak yapılan ilk inceleme ve değerlendirme sonuçlarına göre, olayın herhangi bir dış etkiden kaynaklanmadığı, mühimmatın mevsimsel değişiklik ve mevcut depolama koşullarından etkilenerek yapısının bozulması sonucunda reaksiyona girmesi nedeniyle meydana gelmiş olabileceği değerlendirilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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