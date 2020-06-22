22 Haziran 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Milli Savunma Bakanlığı 'Pençe Kaplan Operasyonu'ndan yeni görüntüler yayınladı |Video

Milli Savunma Bakanlığı 'Pençe Kaplan Operasyonu'ndan yeni görüntüler yayınladı |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.06.2020 18:28
Güncelleme:22.06.2020 18:40
Son dakika haberi; Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Kuzey Irak'ta sürdürülen 'Pençe Kaplan Operasyonu'na ait yeni görüntüler yayınladı.

Son dakika haberi; Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Kuzey Irak'ta sürdürülen Pençe-Kaplan Operasyonu'na ait yeni görüntüler yayınladı.

Bakanlık görüntülerle birlikte bir de mesaj yayımladı. Mesajda; "Halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini tehdit eden, karakol ve üs bölgelerimize taciz ve saldırı teşebbüsünde bulunan PKK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirmek maksadıyla icra edilen Pençe-Kaplan Operasyonu; planlandığı gibi başarıyla devam ediyor." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Pençe-Kaplan Operasyonu'nun planlandığı gibi başarıyla devam ettiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ''Halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini tehdit eden, karakol ve üs bölgelerimize taciz ve saldırı teşebbüsünde bulunan PKK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirmek maksadıyla icra edilen Pençe-Kaplan Operasyonu planlandığı gibi başarıyla devam ediyor.'' ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda operasyona ilişkin görüntülere de yer verildi.

MSB o görüntüleri az önce yayınladı
MSB o görüntüleri az önce yayınladı
“İzmir’i eyalet gibi görüyorlar”
“İzmir’i eyalet gibi görüyorlar”
ÖSYM Başkanı Aygün'den flaş YKS açıklaması
ÖSYM Başkanı Aygün'den flaş YKS açıklaması
Bahçeli'den flaş Libya açıklaması
Bahçeli'den flaş Libya açıklaması
Hürkuş uçağı düştü! 2 pilotun sağlık durumu nasıl?
Hürkuş uçağı düştü! 2 pilotun sağlık durumu nasıl?
Kurban vekalet ücreti belli oldu
Kurban vekalet ücreti belli oldu
CHP'li gençleri Fransa'ya prova için götürmüş!
CHP'li gençleri Fransa'ya prova için götürmüş!
Hürkuş uçağının düşme anı amatör kameralara yansıdı!
Hürkuş uçağının düşme anı amatör kameralara yansıdı!
CHP'li Başkan İzmir bayrağı ve parası istedi
CHP'li Başkan "İzmir bayrağı ve parası" istedi
Ankara'da 'Eğitim uçağı düştü' ihbarı
Ankara'da 'Eğitim uçağı düştü' ihbarı
Fransa’nın casusluk hücresine suçüstü! MİT kimliği kullanarak... | Video
Fransa’nın casusluk hücresine suçüstü! MİT kimliği kullanarak... | Video
Başkan Erdoğan'dan selzedelere taziye telefonu
Başkan Erdoğan'dan selzedelere taziye telefonu
Daha Fazla Video Göster