Milli Savunma Bakanlığı 'Pençe Kaplan Operasyonu'ndan yeni görüntüler yayınladı |Video

Son dakika haberi; Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Kuzey Irak'ta sürdürülen 'Pençe Kaplan Operasyonu'na ait yeni görüntüler yayınladı.

Son dakika haberi; Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Kuzey Irak'ta sürdürülen Pençe-Kaplan Operasyonu'na ait yeni görüntüler yayınladı.

Bakanlık görüntülerle birlikte bir de mesaj yayımladı. Mesajda; "Halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini tehdit eden, karakol ve üs bölgelerimize taciz ve saldırı teşebbüsünde bulunan PKK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirmek maksadıyla icra edilen Pençe-Kaplan Operasyonu; planlandığı gibi başarıyla devam ediyor." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Pençe-Kaplan Operasyonu'nun planlandığı gibi başarıyla devam ettiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ''Halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini tehdit eden, karakol ve üs bölgelerimize taciz ve saldırı teşebbüsünde bulunan PKK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirmek maksadıyla icra edilen Pençe-Kaplan Operasyonu planlandığı gibi başarıyla devam ediyor.'' ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda operasyona ilişkin görüntülere de yer verildi.