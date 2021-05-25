Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Öldürülen PKK'lı teröristlerin sayısı 129'a yükseldi

Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan’da tespit edilen 4 PKK’lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Son dakika açıklaması Milli Savunma Bakanlığından geldi. MSB, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında 4 teröristin daha etkisiz hale getirilmesiyle öldürüleren terörist sayısının 129'a yükseldiğini duyurdu.

SON DAKİKA HABERİ | Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan'da tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) operasyona ilişkin resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI 129'A YÜKSELDİ

MSB'den yapılan açıklama: "Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan'da tespit edilen 4 PKK'lı terörist daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Böylece Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 129 oldu." ifadeleri kullanıldı.

Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz.



Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan'da tespit edilen 4 PKK'lı terörist daha hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Böylece Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 129 oldu. pic.twitter.com/dQYaq0w9Sd — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 25, 2021