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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Öldürülen PKK'lı teröristlerin sayısı 129'a yükseldi

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Giriş: 25.05.2021 19:07
Güncelleme:25.05.2021 19:07
Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan’da tespit edilen 4 PKK’lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Son dakika açıklaması Milli Savunma Bakanlığından geldi. MSB, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında 4 teröristin daha etkisiz hale getirilmesiyle öldürüleren terörist sayısının 129'a yükseldiğini duyurdu.

SON DAKİKA HABERİ | Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan'da tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) operasyona ilişkin resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI 129'A YÜKSELDİ

MSB'den yapılan açıklama: "Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan'da tespit edilen 4 PKK'lı terörist daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Böylece Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 129 oldu." ifadeleri kullanıldı.

Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz.

Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan'da tespit edilen 4 PKK'lı terörist daha hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Böylece Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 129 oldu. pic.twitter.com/dQYaq0w9Sd

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 25, 2021
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