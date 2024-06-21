Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu! Pençe Kilit bölgesinde Mehmet Ali Horoz isimli asker şehit oldu

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, 21 Haziran 2024 günü Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde terör örgütü üyeleriyle sağlanan temasta Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un şehit olduğunu açıkladı. Temas sırasında 3 teröristin ise ölü olarak ele geçirildiği açıklandı.

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