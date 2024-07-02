02 Temmuz 2024, Salı
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den flaş açıklamalar
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, “Suriyeli sığınmacılar konusunda son dönemde oluşturulmaya çalışılan olumsuz algı ve artan gerilimler dikkatle izlenmektedir. Türkiye’ye karşı faaliyet gösteren bazı unsurların kamu düzenini bozma girişimleri devletimizin tüm birimleriyle gösterdiği özverili çaba sayesinde başarısız kılınacaktır.” ifadelerini kullandı.