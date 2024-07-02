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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den flaş açıklamalar

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Giriş: 02.07.2024 13:26
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, “Suriyeli sığınmacılar konusunda son dönemde oluşturulmaya çalışılan olumsuz algı ve artan gerilimler dikkatle izlenmektedir. Türkiye’ye karşı faaliyet gösteren bazı unsurların kamu düzenini bozma girişimleri devletimizin tüm birimleriyle gösterdiği özverili çaba sayesinde başarısız kılınacaktır.” ifadelerini kullandı.
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