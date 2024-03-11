Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler hedefi anlattı: Terörü sorun olmaktan çıkaracağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah bu yaz, Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi kalıcı olarak çözüme kavuşturacağız." dedi. Ardından Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler terörle mücadele konsepti için “Alışılmadık, öngörülemez, özgün, süratli ve tempolu” ifadesini kullandı. Irak’ta ne olacak? Bakan Güler, sınırda planlanan terör operasyonlarıyla ilgili bilgi verdi. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.

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