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Türkiye-Libya anlaşması Yunanistan'ı alarma geçirdi! Eski Başbakan Karamanlis'ten dikkat çeken Ege itirafı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türkiye-Libya anlaşması Yunanistan'ı alarma geçirdi! Eski Başbakan Karamanlis'ten dikkat çeken Ege itirafı

Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat, Yunanistan'ın gündemindeki yerini koruyor. Atina yönetimi anlaşmaya karşı diplomatik girişimlerini sürdürürken, eski Yunanistan Başbakanı Kostas Karamanlis'ten dikkat çeken açıklamalar geldi. Karamanlis, "Bundan sonra Türkiye'nin izni olmadan Ege'de hiçbir şey yapamayacağız" ifadelerini kullandı.

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