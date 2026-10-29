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İstanbul'da kuryenin vurulduğu çeteye Kocaeli'de baskın: 15 şüpheli yakalandı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul'da kuryenin vurulduğu çeteye Kocaeli'de baskın: 15 şüpheli yakalandı

İstanbul Pendik'te, hedef aldıkları iş insanıyla aynı marka ve model aracı kullanan kuryeyi silahla ağır yaralayan suç örgütüne yönelik soruşturmada 15 şüpheli yakalandı. Fırtına nedeniyle motosiklet yasağı uygulandığı sırada otomobiliyle sipariş dağıtan kurye, saldırıda hedef oldu. Şüphelilerin Kocaeli'de kiraladıkları villaya düzenlenen operasyonda kaçmaya çalıştıkları anlar dron kamerasına yansıdı. Örgütün Ümraniye'deki başka bir silahlı saldırıyla da bağlantılı olduğu belirlenirken, yaralı kuryenin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

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