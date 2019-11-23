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23.11.2019

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan flaş F-35 açıklaması |Video

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, El Cezire kanalında katıldığı "Talk to Al Jazeera" programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Akar, "Herhangi bir şekilde F-35 de alınamazsa, bunu almak mümkün olmadığı taktirde tabii ki doğal olarak bizim de başka arayışlara girmek zorunda kalacağımızın herkes tarafından bilinmesi lazım" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Herhangi bir şekilde F-35 alınamazsa, bunu almak mümkün olmadığı taktirde tabii ki doğal olarak bizim de başka arayışlara girmek zorunda kalacağımızın herkes tarafından bilinmesi lazım." dedi.

Bakan Akar, El Cezire kanalında katıldığı "Talk to Al Jazeera" programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"S-400'ler, Türk savunma sistemine mi entegre edilecek yoksa 'stand alone system (bağımsız sistemler)' şeklinde mi kullanılacak?" sorusuna Akar, "Başından beri bunu söylüyoruz. Elbette bu 'stand alone' şeklinde olacak. Herhangi bir şekilde bunu NATO sistemleriyle entegre etmeyeceğiz. Bağımsız olarak çalışacak." yanıtını verdi.

F-35 KONUSU
Akar, Türkiye ile ABD arasındaki F-35 projesi konusuna ilişkin değerlendirilmesinin sorulması üzerine, Akar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Washington ziyaretinde ABD Devlet Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede F-35 konusunun gündeme geldiğini anımsattı.

Türkiye'nin program ortaklarından biri olarak üzerine düşen bütün sorumlulukları yerine getirdiğine işaret eden Akar, "Biz de ABD başta olmak üzere ortaklarımızdan bizim bu sorumluluklarımızı yerine getirirken gösterdiğimiz bu hassasiyeti bize karşı da aynı şekilde göstermelerini beklemek hakkımız. Bizim de beklentimiz budur." ifadelerini kullandı.

Bakan Akar, şunları kaydetti:

"Zamanında S-400'ün yerine Patriot almak istedik başlangıçta ama bu mümkün olmadı. Mümkün olmayınca S-400'ü aldık. Herhangi bir şekilde F-35 de alınamazsa, bu bizim silahlı kuvvetlerimizin ihtiyacı. F-35'ler ülkemizin savunması ve güvenliği için önemli bir araç, silah. Bunu almak mümkün olmadığı taktirde tabii ki doğal olarak bizim de başka arayışlara girmek zorunda kalacağımızın herkes tarafından bilinmesi lazım."

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