Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan çarpıcı açıklama: Cin şişeden çıktı! 750’den fazla projemiz var

Anadolu medyasına konuşan ve önemli mesajlar veren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yerli ve milli savunma sanayi çalışmalarına ilişkin olarak “Cin şişeden çıktı. Bizim daha önce 66 projemiz vardı, şu anda 750’den fazla projemiz var. Ve bu devam ediyor, devam edecek ve gelişecek inşallah.” ifadelerine yer verdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu medyası tarafından gerçekleştirilen "Anadolu Soruyor" programının canlı yayınına katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"TARİHİN EN KAPSAMLI VE YOĞUN FAALİYETLERİ..."

15 Temmuz darbe girişiminin ardından alınan tedbirler çerçevesinde Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarının Milli Savunma Bakanlığına bağlandığını hatırlatan Bakan Akar, düzenlemelerin ardından tarihin en kapsamlı ve yoğun faaliyetlerinin icra edildiğini söyledi.

Bakan Akar, Suriye'ye yönelik olası terörle mücadele harekâtına ilişkin soru üzerine, bölgede teröristlere hiçbir şekilde yer olmadığını ve yapılacaklara karşı kayıtsız ve hareketsiz kalmayacaklarını vurguladı.

"MİSLİYLE KARŞILIK VERDİK, VERECEĞİZ"

Suriye topraklarından bölücü terör örgütü mensuplarının çıkartılması konusunda hem Amerika hem de Rusya ile mutabakat imzaladıklarını ve bu iki ülkenin mutabakata uyması gerektiğini belirten Bakan Akar, "Özellikle son zamanlarda Tel Abyad ve Münbiç bölgesinden tacizler, tecavüzler arttı. Orası âdeta bir terör yuvasına ve yatağına döndü. Bu taciz ve saldırı girişimleri olduğu takdirde bunlara tereddütsüz misliyle karşılık verdik, vereceğiz." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE GÜÇLÜ, GÜVENİLİR VE ETKİN BİR MÜTTEFİK"

Bakan Akar, Yunanistan ile yaşanan soruna yönelik soru üzerine, Türkiye'nin diyalog çağrısına rağmen özellikle Yunanistan'daki bazı siyasilerin, şahsi emelleri doğrultusunda provokatif şekilde eylem ve söylemlerini artırarak devam ettiklerini belirtti.

Türkiye'nin güçlü, güvenilir ve etkin bir müttefik olduğunun herkes tarafından bilinmesi gerektiğini dile getiren Bakan Akar, "Barış ve istikrar için Ege ve Akdeniz'in dostluk denizi olmasını temenni ediyoruz. Biz, Türkiye'nin ve Kıbrıs'taki kardeşlerimizin hakkını, hukukunu, menfaatini korumakta azimliyiz, kararlıyız, çok şükür buna da muktediriz." ifadesini kullandı.

Bakan Akar, bir asır önce alçakça gerçekleşen Yunanistan'ın işgal girişimi ve mezalimini sona erdiren Büyük Zafer'in 100'üncü yıl dönümünün kutlanacağını anımsatarak Yunanistan'ın tarihten ders alması ve hüsranla sonuçlanacak yeni maceralar peşinde koşulmaması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başından beri iki ülkeyle diyalog hâlinde olduğuna işaret eden Bakan Akar, Montrö Antlaşması çerçevesinde Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin barış, diyalog ve refah içinde yaşaması için gayret gösterdiklerini aktardı.

"SAVUNMA SANAYİSİNDE PROJE SAYISI 750'Yİ AŞTI"

"Cin şişeden çıkt"ı tabirini kulalnan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, savunma sanayisindeki gelişmeler kapsamında daha önce 66 olan proje sayısının bugün 750'yi aştığını bildirerek ihracatın 3 milyar dolara yaklaştığını ve 2023'te 5 milyar dolara yükseltmeyi hedeflediklerini açıkladı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Sağlık Bakanlığına devredilen askeri hastanelerin tekrar Millî Savunma Bakanlığına devredilmesi taleplerine ilişkin Hulusi Akar, "Bu konuda taleplerimiz, isteklerimiz ve ihtiyaçlarımız var. Bu konuda hem Cumhurbaşkanımızın çözüm oluşturulması için direktifleri var hem de Sağlık Bakanımızın olumlu yaklaşımları var. İnşallah onları da önümüzdeki günlerde yola koyacağız." yanıtını verdi.