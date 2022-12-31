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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi Gökçeada'da

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Giriş: 31.12.2022 09:36
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, Gökçeada'daki askeri birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunacak. Gökçeada Kaymakamlığı'na geçen Bakan Akar, şeref defterine "Ülkemizin güzide ilçelerinden ve Mavi Vatanımızın Ege'deki kalelerinden biri olan Gökçeada'da bulunmaktan büyük memnuniyet duydum" ifadesini yazdı.
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