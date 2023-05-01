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Milli Muharip Uçak: KAAN

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Giriş: 01.05.2023 18:39
Tüm Türkiye’nin merakla beklediği Milli Muharip Uçağın ismi bugün belli oldu. Başkan Erdoğan Türkiye’nin ilk muharip uçağının isminin KAAN olduğunu duyurdu. İşte A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş, KAAN'ın pilotu ile özel röportajı.
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