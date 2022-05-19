19 Mayıs 2022, Perşembe
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Milli Mücadele'nin ilk adımı 103. yılında! 19 Mayıs 1919'un anlam ve önemi
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmış ve itilaf devletlerinin işgaline karşı Kurtuluş Savaşı'nı başlatmıştı. Peki o süreç nasıl başladı? Atatürk o seferi nasıl gerçekleştirdi? Soruların cevapları dosya haberimizde.