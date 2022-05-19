Milli Mücadele'nin ilk adımı 103. yılında! 19 Mayıs 1919'un anlam ve önemi

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmış ve itilaf devletlerinin işgaline karşı Kurtuluş Savaşı'nı başlatmıştı. Peki o süreç nasıl başladı? Atatürk o seferi nasıl gerçekleştirdi? Soruların cevapları dosya haberimizde.

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