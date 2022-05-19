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Milli Mücadele'nin ilk adımı 103. yılında! 19 Mayıs 1919'un anlam ve önemi

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Giriş: 19.05.2022 08:37
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmış ve itilaf devletlerinin işgaline karşı Kurtuluş Savaşı'nı başlatmıştı. Peki o süreç nasıl başladı? Atatürk o seferi nasıl gerçekleştirdi? Soruların cevapları dosya haberimizde.
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