Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı sonrası kritik İdlib açıklaması |Video

Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantıda, iç ve dış gündemdeki gelişmeler kapsamlı bir şekilde alındı. 7 sayfalık bildiri metnin detaylarını A Haber muhabiri Lamia Ayhan canlı yayında aktardı.