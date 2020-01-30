30 Ocak 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
30.01.2020

Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı sonrası kritik İdlib açıklaması |Video

Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantıda, iç ve dış gündemdeki gelişmeler kapsamlı bir şekilde alındı. 7 sayfalık bildiri metnin detaylarını A Haber muhabiri Lamia Ayhan canlı yayında aktardı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

MGK sonrası kritik İdlib açıklaması
MGK sonrası kritik İdlib açıklaması
Kurtulmuş: Bu edepsiz şartlatan palyançoya haddi bildirildimeli!
Kurtulmuş: Bu edepsiz şartlatan palyançoya haddi bildirildimeli!
Takılan maskeler virüsten koruyor mu? Korkutan açıklama
Takılan maskeler virüsten koruyor mu? Korkutan açıklama
Bakan Kurum'dan flaş açıklama!
Bakan Kurum'dan flaş açıklama!
Bahçeli: İsrail ve ABD ateşle oynamaktadır
Bahçeli: İsrail ve ABD ateşle oynamaktadır
İtalya'da koronavirüs alarmı! Karantiya aldılar
İtalya'da koronavirüs alarmı! Karantiya aldılar
Boğazdan geçen Rus savaş gemisinden dikkat çeken detay
Boğazdan geçen Rus savaş gemisinden dikkat çeken detay
AK Parti'den Yunan vekilin bayrak provokasyonuna sert tepki
AK Parti'den Yunan vekilin bayrak provokasyonuna sert tepki
Çavuşoğlu: Şanlı bayrağımıza uzanan elleri nasıl kırdığımızı...
Çavuşoğlu: Şanlı bayrağımıza uzanan elleri nasıl kırdığımızı...
Marmaris'te korkutan deprem!
Marmaris'te korkutan deprem!
Yunan vekilden Türk bayrağına küstah saldırı
Yunan vekilden Türk bayrağına küstah saldırı
İBB'den İstanbul'da kentsel dönüşüme engel!
İBB'den İstanbul'da kentsel dönüşüme engel!
Daha Fazla Video Göster