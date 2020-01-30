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30.01.2020
Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı sonrası kritik İdlib açıklaması |Video
Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantıda, iç ve dış gündemdeki gelişmeler kapsamlı bir şekilde alındı. 7 sayfalık bildiri metnin detaylarını A Haber muhabiri Lamia Ayhan canlı yayında aktardı.
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