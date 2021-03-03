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Milli Görüş Lideri Oğuzhan Asiltürk Başkan Erdoğan ile görüşmesini ve AK Parti İstanbul İl Başkanlığındaki bayrak değişimini değerlendirdi

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Giriş: 03.03.2021 18:23
Güncelleme:03.03.2021 18:41
Milli Görüş Lideri Oğuzhan Asiltürk bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalarda AK Parti İstanbul İl Başkanlığı görevinde Bayram Şenocak-Osman Nuri Kabaktepe arasında yaşanan bayrak değişimini değerlendirdi. Yaşanan değişimi çok olumlu bulduğunu belirten Asiltürk, Başkan Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. Başkan Erdoğan'ın kendisine yaptığı ziyareti değerlendirilen Asiltürk "çatışmaları ortadan kaldıran insanlara geçmişte şöyleydi böyleydi demek akıl mantıkla bağdaşmaz" ifadeleri kullandı.

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk; AK Parti İstanbul İl Başkanlığı görevine Osman Nuri Kabaktepe'nin getirilmesini çok olumlu bulduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanına huzurunuzda teşekkür ediyorum" dedi.

ASİLTÜRK: "SAYIN CUMHURBAŞKANINA HUZURUNUZDA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Oğuzhan Asiltürk, "AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe görevi devraldı. 1994 ruhu ve 2023 hedefi ifade ediliyor. Bu bayrak değişimini nasıl görüyorsunuz?" şeklindeki soruya şöyle cevap verdi:

"Çok olumlu buluyorum. Sayın Cumhurbaşkanına huzurunuzda teşekkür ediyorum. Kendisi mezun olduğu zaman genç bir kardeşinizken ben belli makamlarda idim. Devamlı 'abi' bilir. Beni ziyarete geldikten sonra bütün bunların hepsinin önlenmesi için elinden gelen her şeyi yaptı. Bizim şimdi tutup da hepimizin şikayet ettiği bu çatışmayı ortadan kaldıran insanlara 'geçmişte şöyle, geçmişte böyle' dememiz akıl ve mantıkla bağdaşmaz."

"ŞİMDİ BUGÜNÜ YAŞAYACAĞIZ. BUGÜN HEPİMİZ BİRBİRİMİZE İYİ DAVRANACAĞIZ"

"Biz günü yaşıyoruz, bugünü yaşıyoruz. Dün geçti, bundan bir sene önce de bitti. Şimdi bugünü yaşayacağız. Bugün hepimiz birbirimize iyi davranacağız. Şu anda bize hiçbir parti kötü davranmıyor. O da benim çalışmalarımdan dolayı geliyor. Bu kadar gayret gösterdiğimi de herkes biliyor. Erbakan'ı Anma Ve Anlama toplantısında diğer partilerin konuşmacıları samimi olarak elimi sıkarak teşekkür ederek yanımıza geldiler. Kimsenin aleyhinde bir şey söylemiyorum. Buna ihtiyacımız var. Bazı siyasiler buna uymuyorlar, yanlış yapıyorlar."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ASİLTÜRK'Ü EVİNDE ZİYARET ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Ocak 2021 tarihinde Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaret etmişti. Asiltürk'ün Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan evinde gerçekleşen ziyaret, yaklaşık bir saat sürmüştü. Ziyaretin ardından Asiltürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı makam aracına kadar uğurlamıştı. Erdoğan, Asiltürk'ün evinden ayrılırken kendisini balkonlarından selamlayan vatandaşlara el sallayarak karşılık vermişti.

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